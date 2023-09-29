Необычный ингредиент: московская школа убрала морковный салат из меню после несчастного случая

0:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Повариха из московской школы № 760 случайно отрубила себе палец, когда готовила морковный салат для детей.

Фото: openverse

Женщина использовала специальный прибор, чтобы равномерно порезать морковь и обеспечить детей витамином А. В процессе нарезки моркови произошел несчастный случай, указательный палец поварихи оказался в миске с салатом, сообщил Telegram-канал Mash.

Срочно была вызвана скорая помощь, медики начали поиск отсеченного пальца в миске, с надеждой пришить его обратно. Однако ради безопасности детей морковный салат был временно исключен из школьного меню.

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