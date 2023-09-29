Жительница Петербурга, которая сопровождала 74-летнего родственника, утверждает, что на неё напал один из сотрудников Мариинской больницы.
Как сообщает "Фонтанка", женщина поссорилась с медработниками в автомобиле скорой помощи. Отмечается, что впоследствии петербурженка пыталась пробраться в реанимацию, куда поместили пациента. Врачам пришлось создавать различные препятствия для неё.
Женщина сняла происходящее на камеру и сообщила, что сотрудник медучреждения избил её. При этом в больнице опровергают эти данные. Медики заявили, что обратились к охранникам, чтобы они вывели нарушительницу порядка на улицу.
По словам очевидца, женщину никто не избивал, а она сама упала на пол. Однако жительница Петербурга утверждает, что её толкнули на лестницу.
Полицейские разбираются в обстоятельствах этого инцидента.
Ранее петербурженка отсудила у частной клиники свыше миллиона рублей за некачественное лечение зубов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские военнослужащие под видом сдачи в плен предприняли попытку нападения на российские позиции в районе Спорного в Луганской Народной Республике.