"Фонтанка": петербурженка заявила об избиении в Мариинской больнице

Жительница Петербурга, которая сопровождала 74-летнего родственника, утверждает, что на неё напал один из сотрудников Мариинской больницы.

Фото: Openverse

Как сообщает "Фонтанка", женщина поссорилась с медработниками в автомобиле скорой помощи. Отмечается, что впоследствии петербурженка пыталась пробраться в реанимацию, куда поместили пациента. Врачам пришлось создавать различные препятствия для неё.

Женщина сняла происходящее на камеру и сообщила, что сотрудник медучреждения избил её. При этом в больнице опровергают эти данные. Медики заявили, что обратились к охранникам, чтобы они вывели нарушительницу порядка на улицу.

По словам очевидца, женщину никто не избивал, а она сама упала на пол. Однако жительница Петербурга утверждает, что её толкнули на лестницу.

Полицейские разбираются в обстоятельствах этого инцидента.

Ранее петербурженка отсудила у частной клиники свыше миллиона рублей за некачественное лечение зубов.