Жительница Екатеринбурга больше полугода ищет сына, который без вести пропал на СВО

1:02 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жительница Екатеринбурга Наталья Рагозина разыскивает пропавшего на спецоперации сына. 26-летний Антон Тимошенко год назад подписал контракт с воинской частью и отправился на фронт, сообщает портал Е1.RU.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475835@egNews

По словам женщины, сын последний раз выходил с ней на связь 14 февраля 2023 года. Сослуживцы рассказали, что батальон через неделю после этого принимал участие в штурме. По рации Антон сообщил, что ранен, больше бойцы его не видели.

Когда взвод пошёл через две недели на поиски остальных товарищей, Антона не нашли. Куда он делся, они не могут понять до сих пор, отметила мать военного.

Родные предполагают, что, Антон мог получить контузию. Также близкие не исключают, что он в плену.

Ранее 27-летний командир взвода из Ростова покинул часть в Крыму, взяв с собой табельное оружие и патроны.

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