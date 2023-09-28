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В Самаре были обнаружены тела мужчины и женщины в квартире

1:06
Происшествия

Тела мужчины и женщины обнаружены в квартире в Самаре, где также жил ребенок, как сообщается в Telegram-канале областной прокуратуры.

В Самаре были обнаружены тела мужчины и женщины в квартире
Фото: wikimedia.org

Супруги скончались ночью 18 сентября, в то время как в квартире присутствовала 8-летняя дочь женщины от ее первого брака.

Друзья рассказали, что Евгения переехала в Самару пять лет назад и в последнее время проживала в квартире Владимира.

"После развода с мужем Женя познакомилась с мужчиной из Самары. Потом там же встретила Вову. Он очень любил ее, принял дочку. Хорошая была пара, могла многое себе позволить", — рассказала знакомая Евгении.

Причина смерти супругов будет установлена после проведения медицинской экспертизы. В настоящее время дочь Евгении находится в Свердловской области под опекой родного отца.

Для определения причин смерти проводится судебно-медицинская экспертиза по назначению следственных органов. Проверку также проводит региональное управление Следственного комитета России.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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