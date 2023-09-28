В Самаре были обнаружены тела мужчины и женщины в квартире

1:06 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Тела мужчины и женщины обнаружены в квартире в Самаре, где также жил ребенок, как сообщается в Telegram-канале областной прокуратуры.

Фото: wikimedia.org

Супруги скончались ночью 18 сентября, в то время как в квартире присутствовала 8-летняя дочь женщины от ее первого брака.

Друзья рассказали, что Евгения переехала в Самару пять лет назад и в последнее время проживала в квартире Владимира.

"После развода с мужем Женя познакомилась с мужчиной из Самары. Потом там же встретила Вову. Он очень любил ее, принял дочку. Хорошая была пара, могла многое себе позволить", — рассказала знакомая Евгении.

Причина смерти супругов будет установлена после проведения медицинской экспертизы. В настоящее время дочь Евгении находится в Свердловской области под опекой родного отца.

Для определения причин смерти проводится судебно-медицинская экспертиза по назначению следственных органов. Проверку также проводит региональное управление Следственного комитета России.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.