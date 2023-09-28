В Самаре были обнаружены тела мужчины и женщины в квартире

Тела мужчины и женщины обнаружены в квартире в Самаре, где также жил ребенок, как сообщается в Telegram-канале областной прокуратуры.
Супруги скончались ночью 18 сентября, в то время как в квартире присутствовала 8-летняя дочь женщины от ее первого брака.
Друзья рассказали, что Евгения переехала в Самару пять лет назад и в последнее время проживала в квартире Владимира.
"После развода с мужем Женя познакомилась с мужчиной из Самары. Потом там же встретила Вову. Он очень любил ее, принял дочку. Хорошая была пара, могла многое себе позволить", — рассказала знакомая Евгении.
Причина смерти супругов будет установлена после проведения медицинской экспертизы. В настоящее время дочь Евгении находится в Свердловской области под опекой родного отца.
Для определения причин смерти проводится судебно-медицинская экспертиза по назначению следственных органов. Проверку также проводит региональное управление Следственного комитета России.
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