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В Тюмени раскрыли более 40 нелегальных ломбардов

2:51
Происшествия

Ломбарды и комиссионные магазины стали популярными среди жителей Тюмени, привлекая их возможностью быстро получить наличные. Тем не менее, многие из них не задумываются о том, смогут ли они вернуть свои средства и насколько честно работает конкретное учреждение, информирует tmn.aif.ru.

В Тюмени раскрыли более 40 нелегальных ломбардов
Фото: Openverse

Как сообщили в пресс-службе Отделения Банка России по Тюменской области, на начало июля 2023 года в Тюменской области было зарегистрировано 17 ломбардов, а также 120 филиалов ломбардов, зарегистрированных в других регионах, но действующих в данном регионе. Главным признаком легального ломбарда является его наличие в специальном реестре, который поддерживает Банк России. Если ломбард не соответствует этому требованию, есть вероятность, что он работает незаконно. Кроме того, законно действующий ломбард должен предоставить клиенту залоговый билет с информацией о займе (сумма, срок, процент) и оценке предмета залога (название, описание, стоимость).

С начала 2020 года Банк России начал выявлять нелегальные финансовые учреждения, т. е. те, которые работают без специального разрешения регулятора. На территории Тюменской области было обнаружено более 40 таких нелегальных организаций, включая 18 комиссионных магазинов, которые действуют нелегально, прикрываясь ломбардами, и 15 нелегальных учреждений, которые незаконно используют в своем названии слово "ломбард".

"Они незаконно предлагают потребительские займы под залог вещей. Потребители, которые пользуются такими услугами, в дальнейшем не могут выкупить заложенное имущество, их вещи не застрахованы, хранятся не по правилам и могут быть проданы в любой момент" — добавили в пресс-службе.

Одна из сотрудниц ломбарда в Тюмени, Людмила, рассказала, что большинство клиентов сдают в залог бижутерию, в основном золото. Она работает в ломбарде, который исключительно занимается выкупом, где клиенты сами выкупают свои ранее заложенные вещи. Они обеспечивают клиентов залоговым билетом, содержащим всю необходимую информацию, и таким образом, клиенты могут быть уверены, что их ювелирные изделия не будут проданы.

Стоит отметить, что ломбарды сдают не только золото. Недавно, летом 2023 года, подросток из Ишима сдал свой телефон в залог и затем скрылся в Омске. Кроме того, ранее мы уже рассказывали о том, как ювелир создает золотые украшения, которые, возможно, впоследствии оказываются в ломбардах.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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