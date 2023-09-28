В Санкт-Петербурге 52-летняя гражданка привлечена к уголовной ответственности за нападение на полицейского

1:02 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В городе Санкт-Петербурге произошел инцидент, в результате которого 52-летняя местная жительница, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, арестована и привлечена к уголовной ответственности, информируют в городской прокуратуре.

Фото: Openverse

Ей предъявлены обвинения согласно статьям 319 ("Оскорбление представителя власти") и 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") Уголовного кодекса Российской Федерации.

По версии следствия, вечером 1 августа местная жительница обратилась в полицию с жалобой на непристойное поведение женщины, вызвавшей скандал возле жилого дома на бульваре Новаторов. Прибывший на место полицейский столкнулся с агрессивным поведением этой женщины, которая начала оскорблять его и даже предприняла попытку нанести удар в лицо. В конечном итоге она схватила рубашку полицейского и разорвала ее.

Дело направлено в суд для рассмотрения.

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