В Москве в квартире нашли скелет мужчины, который пролежал там более полугода. Признаков насильственной смерти не обнаружено, причина смерти выясняется. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По данным издания, скелетированные останки были найдены 27 сентября после вскрытия двери квартиры.
Источник заявил, что умерший — хозяин квартиры 1943 года рождения. Останки отправлены на экспертизу.
Ранее родственники загадочно погибшего шесть лет назад студента из Екатеринбурга рассказали, как он пропал.
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