В Москве нашли скелет мужчины, пролежавший в квартире полгода

В Москве в квартире нашли скелет мужчины, который пролежал там более полугода. Признаков насильственной смерти не обнаружено, причина смерти выясняется. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Фото: facebook.com

По данным издания, скелетированные останки были найдены 27 сентября после вскрытия двери квартиры.

Источник заявил, что умерший — хозяин квартиры 1943 года рождения. Останки отправлены на экспертизу.

Ранее родственники загадочно погибшего шесть лет назад студента из Екатеринбурга рассказали, как он пропал.

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