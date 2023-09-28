Обвинительное заключение для двух молодых мужчин за хулиганство с применением насилия и оружия

1:22 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Прокуратура Электростали завершила расследование и утвердила обвинительное заключение в отношении 29-летнего жителя Калужской области и 24-летнего жителя Республики Коми. Обвинение включает несколько статей, в том числе статьи о причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений и хулиганстве с применением насилия и предмета, используемого в качестве оружия.

Фото: мвд.рф

Согласно следствию, происшествие случилось 9 июля 2023 года около бассейна "Кристалл" в Электростали, когда обвиняемые находились в состоянии алкогольного опьянения. Они вступили в конфликт с двумя незнакомыми парнями из-за цветных волос одного из них. Один из обвиняемых использовал нож, чтобы срезать волосы с головы одного из парней, в то время как второй держал его за руки. Третий парень сумел сбежать.

Прокуратура подчеркивает, что это действие причинило моральный вред и нравственные страдания несовершеннолетнему потерпевшему и телесные повреждения 19-летнему потерпевшему. Об этом сообщает Вести Подмосковья.

Обвиняемые полностью признали свою вину в совершенном преступлении. Уголовное дело направлено в Электростальский городской суд для рассмотрения по существу.

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