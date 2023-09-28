Полиция Испании обнаружила тонну кокаина на рыболовецком судне близ Кабо-Верде

1:05 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сотрудники испанских спецслужб, совместно с португальской судебной полицией и таможенным надзором Налогового агентства, успешно осуществили перехват крупной партии кокаина в водах, прилегающих к берегам Кабо-Верде.

Фото: Openverse

Инцидент произошел на рыболовецком судне, направлявшемся в Испанию, как сообщает министерство внутренних дел королевства в своем официальном заявлении. В МВД Испании также добавили, что, в ходе обысков, было обнаружено 1000 килограмм наркотического вещества.

Следует отметить, что в рамках этой операции было задержано шесть членов экипажа судна. Двое из них имеют албанское гражданство, остальные — гайанское.

Согласно данным министерства, эта операция проводилась в тесном сотрудничестве с Управлением по борьбе с наркотиками США (DEA) и военно-морскими силами Испании. В ходе расследования агенты службы безопасности обнаружили "на кормовой палубе 40 тюков, которые обычно используются для перевозки гидрохлорида кокаина".

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