Назначена экспертиза: ситуация со "снарядом" дошла до прокуратуры Владивостока

1:06 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Житель Владивостока вызвал беспокойство родных, пронеся в свою квартиру предмет, похожий на боеприпас. Прокуратура Владивостока взяла на контроль результаты доследственной проверки по данному делу, чтобы определить характер объекта и то, представляет ли он какую-либо опасность.

Фото: мвд.рф

Инцидент начался, когда жена мужчины обратилась в полицию, сообщив, что её муж принёс домой предмет, напоминающий боевой снаряд. Мужчина утверждал, что нашёл его во время прогулки в парке.

В качестве меры предосторожности жители близлежащих районов были эвакуированы из этого района. Специалисты морской инженерной службы Управления Тихоокеанского флота благополучно перевезли объект на специализированную площадку.

Окружная прокуратура в настоящее время осуществляет надзор за всеми аспектами инцидента, включая экспертизу взрывчатых веществ, для обеспечения общественной безопасности и определения характера рассматриваемого объекта, сообщает vostokmedia.com.

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