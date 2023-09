Your browser does not support the audio element.

В тюменских магазинах появилась опасная ветчина, произведённая известной маркой "Вязанка", в которой специалисты городской станции по борьбе с болезнями животных выявили геном вируса африканской чумы свиней.

Фото: "Shopping at Au Bon Marché supermarket, Port Vila, December 2014" by thomasswilliams is licensed under CC BY 2.0.