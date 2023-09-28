В тюменских магазинах появилась опасная ветчина, произведённая известной маркой "Вязанка", в которой специалисты городской станции по борьбе с болезнями животных выявили геном вируса африканской чумы свиней.
Обнаружение произошло в колбасной продукции под названием "Ветчина Филейская Столичная" с фасовкой 450 г, произведенной 25.08.2023. Согласно данным из ФГИС "Меркурий", эта свиноводческая продукция поступила в больших объёмах на предприятия торговли в Тюмени.
В официальном документе, направленном тюменским предприятиям потребительского рынка, отмечено, что вся продукция данной марки будет изъята из оборота. Предприятиям предложено сдать пробы ветчины на лабораторный анализ с целью выявления наличия возбудителя чумы.
В случае, если его не обнаружат, безопасность товара будет подтверждена, сообщает nashgorod.ru.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские военнослужащие под видом сдачи в плен предприняли попытку нападения на российские позиции в районе Спорного в Луганской Народной Республике.