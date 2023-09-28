Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Был сбит беспилотник": губернатор Гладков назвал причину взрыва под Белгородом
Леонков: в плену находятся более 20 тысяч боевиков армии Украины
На жителя Ставрополя за публикацию фото с нацистской символикой
В Карелии школьника на 5 тысяч оштрафовали за оскорбления одноклассницы
Экс-советник Кучмы Соскин: с Зеленским лучше дел не иметь, себе дороже
Новое исследование доказало, что креатиновая добавка может облегчить длительные симптомы Covid
Синоптик спрогнозировал резкие колебания температуры в России зимой
Little Big отреклись от России и представляются группой из Лос-Анджелеса
Кристина Асмус пошутила про перелом ноги: "Хруст был на весь Выборг"

В Тюмени из продажи изымают ветчину "Вязанка" с вирусом чумы свиней

1:00
Происшествия

В тюменских магазинах появилась опасная ветчина, произведённая известной маркой "Вязанка", в которой специалисты городской станции по борьбе с болезнями животных выявили геном вируса африканской чумы свиней.

В Тюмени из продажи изымают ветчину "Вязанка" с вирусом чумы свиней
Фото: "Shopping at Au Bon Marché supermarket, Port Vila, December 2014" by thomasswilliams is licensed under CC BY 2.0.

Обнаружение произошло в колбасной продукции под названием "Ветчина Филейская Столичная" с фасовкой 450 г, произведенной 25.08.2023. Согласно данным из ФГИС "Меркурий", эта свиноводческая продукция поступила в больших объёмах на предприятия торговли в Тюмени.

В официальном документе, направленном тюменским предприятиям потребительского рынка, отмечено, что вся продукция данной марки будет изъята из оборота. Предприятиям предложено сдать пробы ветчины на лабораторный анализ с целью выявления наличия возбудителя чумы.

В случае, если его не обнаружат, безопасность товара будет подтверждена, сообщает nashgorod.ru.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Обман не удался: ВСУ набросились на позиции РФ у Спорного

Украинские военнослужащие под видом сдачи в плен предприняли попытку нападения на российские позиции в районе Спорного в Луганской Народной Республике.

Солдаты ВСУ под видом сдачи в плен пытались атаковать позиции РФ у Спорного
Политолог Константин Сивков обнаружил у себя под дверью свиную голову
Политологам-патриотам начали подкидывать под двери свиные головы
Стало известно, кто заменит Татьяну Арнтгольц в проекте "Жди меня"
Сын Кадырова выложил первый пост после избиения поджигателя Корана
Пещерный русофоб: австрийский политик хочет расчленить Россию Александр Артамонов Побеждённый должен дрожать: канцлер Бисмарк писал жене кровожадные письма Сергей Лебедев Новая провокация на севере Косова: Приштина винит Белград Михаил Плисюк
"Ничего не боюсь": Лорак в очередной раз ответила на осуждения её позиции по СВО
Жестоко убивший девушку россиянин вернулся с СВО
Россия на подъёме, Украина будет побеждена, уверен Ходаковский
Россия на подъёме, Украина будет побеждена, уверен Ходаковский
Последние материалы
Экс-советник Кучмы Соскин: с Зеленским лучше дел не иметь, себе дороже
Новое исследование доказало, что креатиновая добавка может облегчить длительные симптомы Covid
Синоптик спрогнозировал резкие колебания температуры в России зимой
Little Big отреклись от России и представляются группой из Лос-Анджелеса
Кристина Асмус пошутила про перелом ноги: "Хруст был на весь Выборг"
ANEX заявил о выходе на новые страны
Терапевт Тимощенко: избавиться от мигрени помогут спорт и сон
Телекритик Горбунов: актриса Бабенко справится с ролью ведущей "Жди меня"
Россия не собирается наращивать экспорт нефти взамен экспорта нефтепродуктов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников