В Тюмени из продажи изымают ветчину "Вязанка" с вирусом чумы свиней

1:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В тюменских магазинах появилась опасная ветчина, произведённая известной маркой "Вязанка", в которой специалисты городской станции по борьбе с болезнями животных выявили геном вируса африканской чумы свиней.

Фото: "Shopping at Au Bon Marché supermarket, Port Vila, December 2014" by thomasswilliams is licensed under CC BY 2.0.

Обнаружение произошло в колбасной продукции под названием "Ветчина Филейская Столичная" с фасовкой 450 г, произведенной 25.08.2023. Согласно данным из ФГИС "Меркурий", эта свиноводческая продукция поступила в больших объёмах на предприятия торговли в Тюмени.

В официальном документе, направленном тюменским предприятиям потребительского рынка, отмечено, что вся продукция данной марки будет изъята из оборота. Предприятиям предложено сдать пробы ветчины на лабораторный анализ с целью выявления наличия возбудителя чумы.

В случае, если его не обнаружат, безопасность товара будет подтверждена, сообщает nashgorod.ru.

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