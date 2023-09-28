Умер сыгравший Дамблдора в "Гарри Поттере" актер Майкл Гэмбон

0:34 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На 83-м году жизни ушел из жизни ирландско-британский актер, известный своей ролью Альбуса Дамблдора в серии фильмов "Гарри Поттер", Майкл Гэмбон, сообщает Lenta.ru.

Фото: Wikipedia

Артист скончался в больнице, окруженный близкими, вследствие осложнений, вызванных приступом пневмонии.

"Мы глубоко печальны, объявляя о потере сэра Майкла Гэмбона", — гласит заявление, опубликованное от имени супруги актера Леди Гэмбон и его сына Фергюса Гэмбона.

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