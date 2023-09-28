Заслуженный деятель культуры Российской Федерации, певица Светлана Заградская покончила с собой в возрасте 77 лет.
Как сообщает ИА Регнум, ссылаясь на информированный источник, тело артистки обнаружили рядом с многоэтажкой в Москве. Отмечается, что певица написала предсмертную записку, в которой призвала никого не винить в трагедии.
"Устала мучиться и мучить! Не плачьте!" — сказано в записке.
Кроме того, Заградская посвятила несколько слов своей дочери, подчеркнув, что она у неё самая лучшая.
Светлана Заградская появилась на свет 2 февраля 1946 года. Помимо музыки, она изучала фольклор и вела культурно-просветительскую работу.
Ранее стало известно о смерти актёра Владимира Хмельницкого на 89-м году жизни. Он снимался в притче "Райские яблочки" на "Мосфильме", а также в украино-шведской драме "Верный Руслан".
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Участником "флешмоба" стал и сотрудник МИА "Россия сегодня", политолог Тимофей Сергейцев, который обратился к правоохранителям после обнаружения всё той же свиной головы.