Российская певица Светлана Заградская покончила с собой, оставив записку

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Заслуженный деятель культуры Российской Федерации, певица Светлана Заградская покончила с собой в возрасте 77 лет.

Фото: Openverse

Как сообщает ИА Регнум, ссылаясь на информированный источник, тело артистки обнаружили рядом с многоэтажкой в Москве. Отмечается, что певица написала предсмертную записку, в которой призвала никого не винить в трагедии.

"Устала мучиться и мучить! Не плачьте!" — сказано в записке.

Кроме того, Заградская посвятила несколько слов своей дочери, подчеркнув, что она у неё самая лучшая.

Светлана Заградская появилась на свет 2 февраля 1946 года. Помимо музыки, она изучала фольклор и вела культурно-просветительскую работу.

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