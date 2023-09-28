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Российская певица Светлана Заградская покончила с собой, оставив записку

1:02
Происшествия

Заслуженный деятель культуры Российской Федерации, певица Светлана Заградская покончила с собой в возрасте 77 лет.

Российская певица Светлана Заградская покончила с собой, оставив записку
Фото: Openverse

Как сообщает ИА Регнум, ссылаясь на информированный источник, тело артистки обнаружили рядом с многоэтажкой в Москве. Отмечается, что певица написала предсмертную записку, в которой призвала никого не винить в трагедии.

"Устала мучиться и мучить! Не плачьте!" — сказано в записке.

Кроме того, Заградская посвятила несколько слов своей дочери, подчеркнув, что она у неё самая лучшая.

Светлана Заградская появилась на свет 2 февраля 1946 года. Помимо музыки, она изучала фольклор и вела культурно-просветительскую работу.

Ранее стало известно о смерти актёра Владимира Хмельницкого на 89-м году жизни. Он снимался в притче "Райские яблочки" на "Мосфильме", а также в украино-шведской драме "Верный Руслан".

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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