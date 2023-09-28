Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) совершила попытку прорваться в Белгородскую область. Об этом сообщает Shot утром 28 сентября со ссылкой на источник.
По данным Telegram-канала, диверсанты подошли с территории Сумской области к Краснояружскому району. Попытка прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область началась в шесть утра.
На данный момент российским пограничникам в ходе боя удалось отбить атаку. Стрельба прекратилась полчаса назад, но угроза пока остаётся. В Краснояружском районе перебои со связью.
Также издание пишет, что в селе Теребрено люди прячутся в подвалах, был артобстрел. Некоторые жители эвакуированы в пункты временного размещения.
Отметим, официально Минобороны РФ пока данную информацию не подтверждало и не комментировало.
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