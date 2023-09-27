Политолог Константин Сивков обнаружил у себя под дверью свиную голову

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Военный аналитик Константин Сивков рассказал, что под дверью у себя обнаружил свиную голову.

Фото: mavink. com/explore/Pig-Man-in-Real-Life

О находке эксперту рассказали его соседи, которые до него заметили пугающую "посылку". Узнав о произошедшем, политолог прибыл на место и изучил часть туши животного.

Ранее о таком же "презенте" рассказал фотокорреспондент Михаил Терещенко. У курьера, доставившего посылку, нашли ещё четыре свиные головы. Это доказывает, что он запланировал ещё несколько подарков.

Участником этого флешмоба стал и сотрудник МИА "Россия сегодня" Тимофей Сергейцев, который обратился к правоохранителям после обнаружения всё той же свиной головы. Также он рассказал о поступавших угрозах из-за его политических взглядов.

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