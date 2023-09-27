Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия намерена выделить свыше 800 млрд рублей на ракетно-космическую промышленность
В Минэкономразвития заявили о росте ВВП России на 2,5% по итогам января - августа
Росстат: Цены на куриные яйца в России возросли
Чешское правительство одобрило покупку газопроводов от иностранных компаний
Терапевт дал советы по сохранению здоровья сердца
Росстат: Производство гречки в России в августе выросло в 1,5 раза
Штрафовать за пьяную езду на электросамокате предложили на 30 тысяч рублей
Убивший девушку и пропустивший её через мясорубку россиянин ушёл на СВО и вернулся
Уже миллионы граждан Евросоюза молятся на то, чтобы Путин победил

Россиянина привлекли к уголовной ответственности за попытку уехать воевать за Украину

1:03
Происшествия

В Крыму возбуждено уголовное преследование в отношении 22-летнего жителя Краснодара, который хотел перейти на украинскую сторону. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на информацию пресс-службы Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Крыму и Севастополю.

Россиянина привлекли к уголовной ответственности за попытку уехать воевать за Украину
Фото: мвд.рф

По данным издания, гражданин России прибыл в город Армянск в Крыму и планировал пересечь границу через Херсонскую область, чтобы попасть на территорию Украины. Однако при попытке нелегального пересечения границы его задержали пограничники.

По версии ФСБ, задержанный молодой человек из Краснодара планировал после въезда на украинскую территорию присоединиться к боевым действиям на стороне Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Согласно сообщению, в отношении него возбудили уголовное дело по статье о подготовке к государственной измене в форме перехода на сторону противника, и ему предъявили обвинения.

Россиянина арестовали на срок в два месяца.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Собчак после разговора с Кадыровым приготовила команду к отъезду за рубеж

Ксения Собчак рассказала, что ей позвонил Рамзан Кадыров с просьбой не трогать его семью. Журналистка передала содержание 40-минутного разговора с главой Чечни.

Собчак рассказала о 40-минутном разговоре с Кадыровым: Почему ты трогаешь мою семью?
Похудевший Игорь Крутой встретился с прикованной к коляске Татьяной Тарасовой
Композитор Игорь Крутой показал, как прошла встреча с Татьяной Тарасовой
Стало известно, кто заменит Татьяну Арнтгольц в проекте "Жди меня"
Анкудинова не считает певца SHAMAN талантливым
Пещерный русофоб: австрийский политик хочет расчленить Россию Александр Артамонов Побеждённый должен дрожать: канцлер Бисмарк писал жене кровожадные письма Сергей Лебедев Новая провокация на севере Косова: Приштина винит Белград Михаил Плисюк
"Ничего не боюсь": Лорак в очередной раз ответила на осуждения её позиции по СВО
США потребовали, чтобы Россия прекратила разработку "Алабуги"
Назван неожиданный полезный эффект от спиртного
Назван неожиданный полезный эффект от спиртного
Последние материалы
Штрафовать за пьяную езду на электросамокате предложили на 30 тысяч рублей
Убивший девушку и пропустивший её через мясорубку россиянин ушёл на СВО и вернулся
Уже миллионы граждан Евросоюза молятся на то, чтобы Путин победил
Диетолог рассказала о полезных для сердечного здоровья продуктах
Гильдия Риэлторов: минимальный доход для желающих взять ипотеку в Москве — 200 тысяч рублей
В Брянске обнаружена могила революционера Игната Фокина
Эксперт перечислила продукты, полезные для ДНК
Женщина из Казани находится под подозрением в издевательствах над троими детьми
Минэнерго США объявило о снижении запасов нефти на 2,2 миллиона баррелей за прошедшую неделю
От повышения энергии до эмоциональной нестабильности: влияние лунных циклов на наше самочувствие
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников