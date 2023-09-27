Россиянина привлекли к уголовной ответственности за попытку уехать воевать за Украину

1:03 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Крыму возбуждено уголовное преследование в отношении 22-летнего жителя Краснодара, который хотел перейти на украинскую сторону. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на информацию пресс-службы Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Крыму и Севастополю.

Фото: мвд.рф

По данным издания, гражданин России прибыл в город Армянск в Крыму и планировал пересечь границу через Херсонскую область, чтобы попасть на территорию Украины. Однако при попытке нелегального пересечения границы его задержали пограничники.

По версии ФСБ, задержанный молодой человек из Краснодара планировал после въезда на украинскую территорию присоединиться к боевым действиям на стороне Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Согласно сообщению, в отношении него возбудили уголовное дело по статье о подготовке к государственной измене в форме перехода на сторону противника, и ему предъявили обвинения.

Россиянина арестовали на срок в два месяца.

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