Против угнавшего вертолёт на Украину предателя потребовали возбудить новое уголовное дело

1:04 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Отец бортового техника Никиты Кирьянова, погибшего из-за предательства Максима Кузьминова, который угнал вертолёт на Украину по заданию ГУР, обратился в военную полицию Минобороны РФ. Он требует возбудить против лётчика-предателя уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает RT.

Фото: Соцсети

В беседе изданием отец погибшего отметил, что ему важно, чтобы Кузьминова привлекли к ответственности за смерть его сына.

"С юридической точки зрения я могу просить привлечь его только по этой статье, а не по статье о намеренном убийстве", — объяснил он.

Родные Кирьянова так смогут узнать о точных обстоятельствах его гибели: документы по делу об угоне вертолёта засекречены, расследование ведёт ФСБ.

Мужчина также рассказал, что ездил в Ростовскую область на опознание сына. По его словам, визуально узнать Никиту было очень тяжело. Однако утверждать, что были применены пытки, он не может.

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