Директор газовой компании нанимал несуществующих сотрудников на Ставрополье

1:17 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Новоалександровский районный суд Ставропольского края вынес приговор по делу о фиктивном трудоустройстве в компанию "Новоалександровскрайгаз".

Фото: Минтруд России

Согласно выводам суда, обвиняемый, занимавший должность исполнительного директора ОАО "Новоалександровскрайгаз", компании, управляемой ОАО "Газпром газораспределение Ставрополь", имел полномочия подписывать финансовые и бухгалтерские документы, утверждать штатное расписание и принимать решения о приёме на работу и увольнении сотрудников.

Установлено, что ему было известно о приёме на работу шести физических лиц на фиктивных условиях, при которых они получали заработную плату и другие обязательные выплаты.

Обвиняемому предъявлены уголовные обвинения, связанные со злоупотреблением служебными полномочиями, повлекшим значительный финансовый ущерб организации. В соответствии с решением суда он был приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Кроме того, ему было предписано возместить организации материальный ущерб на сумму 4,5 миллиона рублей, сообщает newstracker.ru.

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