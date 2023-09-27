Делом о «картофельной смерти» во Владивостоке занялись следователи

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Во Владивостоке начато предварительное расследование по факту гибели двух мужчин, которые были обнаружены в подвале гаража 26 сентября 2023 года. По предварительной информации, предоставленной Следственным комитетом Приморского края, двое погибших были 1992 года рождения.

Фото: openverse.org

"В связи с данным инцидентом органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю начата доследственная проверка. Первоначально было установлено, что в подвале находился испорченный картофель, и люди погибли из-за воздействия его паров" — заявил СУ СК региона.

В ведомстве подчеркнули, что дальнейшие процессуальные решения будут приняты в соответствии с законом после тщательного расследования и рассмотрения всех соответствующих деталей, сообщает vostokmedia.com.

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