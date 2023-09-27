Во Владивостоке начато предварительное расследование по факту гибели двух мужчин, которые были обнаружены в подвале гаража 26 сентября 2023 года. По предварительной информации, предоставленной Следственным комитетом Приморского края, двое погибших были 1992 года рождения.
"В связи с данным инцидентом органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю начата доследственная проверка. Первоначально было установлено, что в подвале находился испорченный картофель, и люди погибли из-за воздействия его паров" — заявил СУ СК региона.
В ведомстве подчеркнули, что дальнейшие процессуальные решения будут приняты в соответствии с законом после тщательного расследования и рассмотрения всех соответствующих деталей, сообщает vostokmedia.com.
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