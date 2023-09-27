В Зимбабве произошла вспышка холеры

1:21 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Зимбабве зафиксировано новое вспышка холеры, которая унесла жизни 12 человек. Данные об этом поступили от министра здравоохранения и охраны здоровья детей Дугласа Момбешоры.

Фото: официальный сат минздрава России

Провинция Маникаленд стала эпицентром вспышки холеры, и, как сообщает агентство Xinhua, за последние 30 дней там было подтверждено 152 случая заболевания холерой, в результате которых ушли из жизни 12 человек. Момбешора подчеркнул, что правительство предприняло все необходимые меры для подавления этой эпидемии.

Не так давно, в мае, вспышка холеры также была зафиксирована в Хараре.

С начала весны 2022 года в Африке, южнее Сахары, стали частыми случаи вспышек холеры. Наибольшее количество заразившихся, более 60 тысяч человек, было выявлено в Малави. В 2023 году вспышки холеры наблюдались в 14 африканских странах.

Справка

Холера — острая инфекционная болезнь, вызываемая микроорганизмом Vibrio cholerae. Она сопровождается обильной диареей, которая может привести к обезвоживанию и сосудистой недостаточности. Инфекция, как правило, передается через загрязнённую воду.

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