Суд Петербурга заочно арестовал бежавшую фигурантку дела о призывах к терроризму

2:27 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Санкт-Петербурге суд вынес постановление о заочном заключении под стражу жительницы Всеволожского района Ленинградской области. Ранее прошлой осенью она призывала к массовым беспорядкам и терактам в Интернете среди российских граждан. После предъявления обвинения в этих преступлениях она бежала в Грузию. Информация поступает из объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Фото: "Handcuffs with black background" by JobsForFelonsHub is licensed under CC BY 2.0.

Согласно пресс-релизу, Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об изменении меры пресечения Веронике Кузьминой. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (публичные призывы к террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма), а также главой 1.1 статьи 212 Уголовного кодекса Российской Федерации (подстрекательство, вербовка или иное вовлечение лица, участвующего в совершении массовых беспорядков).

Суд вынес постановление об аресте Кузьминой сроком на два месяца с даты её фактического задержания. Стоит отметить, что Кузьминой было предъявлено обвинение 17 мая, и она полностью признала свою вину, что привело к её освобождению под подписку о невыезде. Однако 4 июня она уехала в Беларусь, а на следующий день вылетела в Тбилиси, где скрылась, чтобы избежать расследования. В результате 10 июля она была объявлена в федеральный розыск, а 11 августа — в международный розыск.

По данным следствия, 24 сентября 2022 года в 7:10 утра или ранее Кузьмина, которая питала враждебность к российскому государству, вступила в преднамеренную провокационную онлайн-переписку через Telegram в чатах с неограниченным числом пользователей. В этих чатах она призывала граждан готовить и организовывать массовые беспорядки в Санкт-Петербурге и других регионах страны, а также призывала к насилию в отношении государственных чиновников и разрушению государственных объектов. Кроме того, некоторые из сообщений Кузьминой пропагандировали и оправдывали террористические акты.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.