В Санкт-Петербурге суд вынес постановление о заочном заключении под стражу жительницы Всеволожского района Ленинградской области. Ранее прошлой осенью она призывала к массовым беспорядкам и терактам в Интернете среди российских граждан. После предъявления обвинения в этих преступлениях она бежала в Грузию. Информация поступает из объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Фото: "Handcuffs with black background" by JobsForFelonsHub is licensed under CC BY 2.0.