В Москве найден мёртвым издатель братьев Стругацких, писатель Кувалдин

0:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Русский писатель, издатель, журналист и автор фильмов Юрий Кувалдин скончался в Москве на 77-м-году жизни 25 сентября. Об этом сообщил в соцсети его сын, известный российский художник Александр Трифонов.

Фото: ВКонтакте

По словам сына, он заехал к отцу с дачи, поскольку от него не было вестей несколько дней, и обнаружил его дома мёртвым.

Кувалдин (при рождении Трифонов) родился в Москве 19 ноября 1946 года. Он был первым в СССР частным издателем, выпускал книги Искандера, братьев Стругацких, Нагибина, Аннинского, десятков других.

Фильмы Кувалдина — "Явь", "Навсегда сохранить", "Волнение", "Здесь", "Капля жизни в чаше вечности".

Ранее в Москве обнаружили мёртвым в раздевалке известного писателя Юрия Косова. Он умер после концерта Игоря Саруханова.

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