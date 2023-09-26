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СК: убийцы аниматоров на Кубани оказались виновны в новом жестоком преступлении

1:36
Происшествия

Убийцу, который лишил жизни аниматоров на трассе в Краснодарском крае, обвинили ещё в одном преступлении, которое было совершено в 2013 году, также в Краснодарском крае, но в другом районе — Ейском. Такой информацией поделились в региональном управлении СК РФ.

СК: убийцы аниматоров на Кубани оказались виновны в новом жестоком преступлении
Фото: wikimedia.org

Представители ведомства рассказали, что 31-летний преступник убил своего знакомого в мае 2013 года в станице Ясенской Ейского района, и информация об этом злодеянии открылась только сейчас.

После этого, желая замести следы преступления, убийца при помощи своих двух друзей транспортировал тело несчастного к станице Новодеревянковской Каневского района.

"Здесь он инсценировал несчастный случай, сбросив с высоты фрагмент ствола дерева на тело убитого, после чего закопал его в лесополосе, предварительно засыпав цементной смесью", — сказано в сообщении.

Подозреваемым в этом преступлении является Демьян Кеворкьян - один из трёх убийц кубанских аниматоров, получивший в 24 года судимость за формирование вооружённой группы, которая промышляла разбоем на трассе.

После рассказа подозреваемого тело убитого им товарища было найдено. Скоро ему будет предъявлено новое обвинение.

Кеворкьян был одним из трёх убийц двух кубанских аниматоров, Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко, на которых напали на трассе М-4 "Дон" близ станицы Березанской, после чего ограбили и лишили жизни.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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