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ПВО Белгорода сбила беспилотник ВСУ

Происшествия

Губернатор Вячеслав Гладков прокомментировал новый инцидент со сбитым беспилотным летательным аппаратом над территорией Белгородской области. Система противовоздушной обороны (ПВО) успешно сработала в районе села Санково, Грайворонского городского округа, и уничтожила беспилотник.

ПВО Белгорода сбила беспилотник ВСУ
Фото: Openverse

Согласно информации, оперативные службы в настоящее время выясняют дополнительные детали и последствия этого инцидента. На данный момент известно, что никто не пострадал, разрушений не зафиксировано, сообщает bel.ru.

"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", — написал глава региона в своём Telegram-канале.

Утро 26 сентября в Белгородской области началось с обстрела, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по окраине посёлка Задорожный в Краснояружском районе. В результате инцидента никто не пострадал, однако была повреждена линия электропередачи, в результате чего часть жителей посёлка временно осталась без электричества.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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