В Санкт-Петербурге мужчина ударил ножом в шею двух прохожих

1:04 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Против мужчины возбудили уголовное дело по подозрению в покушении на убийство двух человек. Согласно информации от Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу, 25 сентября он поранил шею 18-летнему молодому человеку в районе Воронежской улицы. Пострадавшему удалось убежать, его госпитализировали, сообщает Петербург2.

Фото: openverse

Также в этот же день на Лиговском проспекте он совершил нападение с ножом на мужчину, родившегося в 1982 году, также поранив ему шею холодным оружием. Этому пострадавшему также удалось спастись, и его доставили в больницу.

Уголовное дело против ранее судимого мужчины было возбуждено по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на убийство). В настоящее время рассматривается вопрос о применении к нему меры пресечения и предъявлении обвинения.

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