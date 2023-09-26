Депутат Кулеш назвал "жутким" видео, где сын Кадырова избивает арестованного

1:02 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Алексей Кулеш прокомментировал видеозапись, на которой видно, как сын руководителя Чечни Адам Кадыров избивает арестованного за сожжение Корана Никиту Журавеля.

Фото: openverse.org

Парламентарий назвал "жутким" тот факт, что лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал этот ролик, одобрив поведение Адама.

"Жуткое видео", — подчеркнул Кулеш в Telegram.

Он призвал сотрудников Следственного комитета РФ разобраться с этим инцидентом, произошедшим в следственном изоляторе.

Ранее Кадыров выложил в Сеть видео с моментом избиения Журавеля, добавив, что его сын Адам поступил правильно. По мнению политика, человек, посягнувший на Священное Писание, должен понести суровое наказание.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя видеозапись, заявила, что арестованных в СИЗО нужно содержать по установленным в стране правилам.