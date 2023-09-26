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На 44% за неделю в Прикамье выросла заболеваемость ОРВИ

1:20
Происшествия

За прошедшую неделю в Пермском крае заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) возросла на 44,3%, и было зарегистрировано более 21 тысячи случаев, по информации от пресс-службы управления Роспотребнадзора в регионе.

На 44% за неделю в Прикамье выросла заболеваемость ОРВИ
Фото: http:// www.adygheya.ru

18 по 24 сентября в регионе зарегистрировано 21 013 случаев ОРВИ, что выше показателя прошлой недели на 44,3%. Наибольший прирост заболеваемости отмечается среди взрослых. Подъем заболеваемости вирусными инфекциями сезонный и характерен для этого периода времени", — говорится в распространенном сообщении.

Также сообщается, что результаты лабораторного мониторинга указывают на циркуляцию в Прикамье возбудителей негриппозной природы, таких как вирусы парагриппа, риновирусы и аденовирусы.

По данным управления, в период с 11 по 17 сентября в регионе было зафиксировано 14 561 случай ОРВИ, что является увеличением на 37,2% по сравнению с предыдущей неделей. Следует отметить, что наибольший прирост заболеваемости наблюдался среди дошкольников и школьников.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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