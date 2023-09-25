В Великобритании женщина очнулась во время операции и не смогла пошевелиться

1:19 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жительница Великобритании очнулась во время операции по удалению желчного пузыря, проводимой под общим наркозом, но не смогла подать какой-либо знак медицинскому персоналу. Инцидент произошел в больнице города Бангор, как сообщает Daily Post.

Фото: openverse.org

Во время операции под общим наркозом в больнице города Бангор 33-летняя британка внезапно очнулась. Она сохраняла сознание и ощущала происходящее вокруг себя, но была парализована и не могла двигаться или дать знать врачам о своем состоянии.

Ей казалось, что она задыхается. Она также испытывала интенсивную физическую боль и временно утратила сознание. К счастью, врачи заметили, что пациентка очнулась.

"Вокруг меня раздались голоса, а потом я услышала: "Боже мой, она очнулась. Сделайте что-нибудь", — рассказала женщина.

Она восстановила сознание лишь после того, как операция была завершена успешно. Сейчас женщина находится в процессе восстановления после операции, но ее родственники советуют ей подать жалобу на больницу.

"Я чувствую себя немного травмированной. Не могу спать. Каждый раз, когда засыпаю, мне кажется, что я снова не могу дышать", — призналась женщина.

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