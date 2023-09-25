Подруга погибшей в Турции феминистки рассказала, что Анастасия Емельянова ютилась в подвале с убийцей

2:03 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Недавно в турецком Эрзуруме было обнаружено тело российской феминистки Анастасии Емельяновой, которая, как утверждают знакомые, испытывала финансовые трудности. Она переехала в Стамбул в начале этого года и встретила своего предполагаемого убийцу всего месяц назад.

Фото: "Istanbul" by szeke is licensed under CC BY-SA 2.0.

Настя Емельянова была известна в Сети под псевдонимом "Бафометка Кибердвачиня". Это название содействует кё образу в онлайн-пространстве, хотя термин "Бафомет" в теософии связывается с дьяволом.

Одна из питерских знакомых Анастасии рассказала, что она и её подруга приехали в Стамбул зимой этого года и столкнулись с финансовыми трудностями, снимая комнату на двоих. Настя пыталась заработать через интернет, создавая видео на матлингвистические темы и собирая пожертвования от пользователей. Кроме того, она шила экологические сумки и собирала средства "на помощь российским школьникам".

Однако после переезда в Стамбул Емельянова столкнулась с долгой депрессией. Её жизнь начала меняться, когда она познакомилась с сирийским мужчиной, которого она назвала "зайчиком из Тиндера", передаёт "МК".

"Ради него она начала худеть, — делятся приятельницы. — Вернее, собралась начать худеть. Бегать хотела. Не стала бы, конечно, но само намерение! Спорт — это совсем не емельяновское…"

В сообщении, которое Настя оставила своей приятельнице в Стамбуле, она говорила, что с мужчиной ей комфортнее в подвале Эрзурума, чем в обычной квартире со своей подругой детства. Они заботились друг о друге, "делились приколами".

"Меня немного смущает вот этот "новый дом". Они с сирийцем ютились в подвале, какой новый дом, откуда деньги? Может, Настя где-то добыла крупную сумму?" — поделилась питерская знакомая Емельяновой.

По подозрению в убийстве феминистки задержан её сирийский мужчина.

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