Танкисту из Екатеринбурга удалось спасти экипаж и машину после атаки украинского дрона

1:09 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Танкисту из Свердловска удалось своих товарищей из горящего танка после того, как он подвергся атаке украинского беспилотника. Более того, благодаря его действиям танк также вернулся на базу своим ходом.

Фото: Официальный сайт Минобороны России

Украинский дрон атаковал советский танк Т-72, тот загорелся. Однако его командир с позывным "Енот" не растерялся, отдав распоряжение тушить горящую боевую машину.

"Было два беспилотника: первый атаковал во время движения, а второй — во время тушения танка. Потушили [танк] песком и водой. Машина осталась на ходу — своим ходом эвакуировались. Люди и техника спасены", — рассказал танкист агентству URA.RU.

Военный добавил, что если знать, как защитить свой танк, беспилотники не опасны. В частности, танк можно скрыть от дронов при помощи маскировочных сетей, или же защитить его посредством приваренных сетчатых конструкций.

Танкист добавил, что самое главное в таких ситуациях — не бояться, потому что испуганный человек перестаёт думать.

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