В Турции нашли тело 32-летней сибирячки

1:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Бывшая студентка Новосибирского государственного университета Анастасия Емельянова была обнаружена погибшей в Турции. Местные власти в настоящее время расследуют дело ее жениха в качестве возможного подозреваемого по этому делу.

Фото: Openverse

Анастасия переехала в Турцию несколько лет назад после окончания Новосибирского государственного университета. За границей она активно вела блоги о борьбе с бытовым насилием и оказании помощи женщинам, сталкивающимся с трудностями. Она идентифицировала себя как феминистка.

20 сентября Анастасия, родом из Сибири, бесследно исчезла вместе со своим бойфрендом. Обеспокоенные друзья инициировали кампанию в социальных сетях, чтобы повысить осведомленность о ее исчезновении, в то время как местные правоохранительные органы поначалу проявляли нежелание действовать. Они посоветовали подождать три дня, предположив, что она, возможно, отправилась на импровизированную прогулку. К сожалению, 23 сентября ее тело было обнаружено в Эрзуруме, городе, где она долгое время проживала со своим бойфрендом Низаром. Их отношения были отмечены частыми ссорами, поскольку оба человека обладали были вспыльчивы, о чем сообщали atas.info, источник, близкий к друзьям Анастасии.

Впоследствии жених Анастасии был найден живым и невредимым. Он был задержан по подозрению в причастности к ее гибели.

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