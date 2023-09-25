Стало известно о повреждениях подлодки "Ростов-на-Дону": на корпус не повлияли

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Источник в оборонно-промышленном комплексе России сообщил о повреждениях, которые получила подводная лодка Черноморского флота "Ростов-на-Дону" во время атаки ВСУ по ремонтному заводу в Севастополе. Об этом пишет ТАСС.

Фото: Вадим Савицкий

По словам источника, субмарина получила небольшие повреждения, поэтому значительно увеличен плановый ремонт не будет.

Повреждения не повлияли на прочный корпус лодки. Их устранение может лишь незначительно увеличить время на плановом ремонте, рассказал собеседник агентства.

Напомним, украинская сторона нанесла ракетный удар по судоремонтному заводу в Севастополе 13 сентября. Из-за атаки частично были разрушены дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль (БДК) "Минск".

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