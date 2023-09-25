Российский офицер из Екатеринбурга отрицает вину в дезертирстве

1:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мобилизованный старший лейтенант Владимир Ростов из Свердловской области столкнулся с обвинениями в дезертирстве. Однако у бойца есть своя версия произошедшего.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475835@egNews

По словам родных военнослужащего, он проходил лечение и всегда оставался на связи с руководством воинской части. Боец отправился в зоне СВО осенью 2022 года, не дожидаясь повестки в рамках частичной мобилизации.

Через месяц после нахождения на фронте у мужчины обострился хронический недуг, после чего военный прошёл лечение в воронежском госпитале, где он пробыл около 20 дней. Далее медики отправили Ростова в свой регион для последующей реабилитации. После прибытия боец слёг, сутки не мог встать на ноги.

Мужчину вскоре вызвали в военную часть, но он не смог прибыть в Ростов, так как плохо себя чувствовал. Об этом он оповестил командование.

По рекомендации врачей мужчина в конце января обратился в частное медучреждение. Там ему обновили лечение. Было рекомендовано посещать процедуры каждые 7-10 дней. В это время военная полиция сообщила ему о необходимости прибыть на службу.

Боец прибыл сам и отчитался. В конце февраля он предоставил в часть документы, которые подтверждали прохождение лечения в частной больнице. Далее в отношении него возбудили уголовное дело, вынесен приговор суда о лишении свободы на 5,5 лет. В документах говорится, что лечение в гражданских медучреждениях не является основанием для пропуска службы, пишет РИА Новости.

Сейчас военнослужащий находится в СИЗО. Адвокат офицера намерен добиться отмены приговора. Ожидается рассмотрение апелляции в начале октября.

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