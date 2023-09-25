Архангелогородец пытался поджечь воинскую часть по указанию СБУ

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Архангельске правоохранительные органы задержали 18-летнего молодого человека, который был пойман при попытке поджечь воинскую часть по указанию из Украины, как сообщает Telegram-канал SHOT.

Фото: мвд.рф

Согласно данным, юноша связался с администраторами украинских мессенджеров и предложил сотрудничество. В ходе переписки он согласился осуществить поджог стратегически важного военного объекта бесплатно.

23 сентября он прибыл в военный городок, находящийся на территории Архангельска, с бензином и моторным маслом, которые он попытался поджечь. Однако его действия были предотвращены силовиками, и он был задержан.

В отношении диверсанта было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на теракт.

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