В Екатеринбурге обокрали звезду "Уральских пельменей" Сергея Ершова

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

У актёра из "Уральских пельменей" Сергея Ершова в Екатеринбурге украли рюкзак с документами и ноутбук. Об этом пишет портал E1.RU со ссылкой на телезвезду.

Фото: facebook.com

По словам артиста, он приехал на студию звукозаписи накануне вечером. А через пять минут ему сообщили о взломе автомобиля.

Неизвестный разбил стекло машины и утащил ноутбук и рюкзак, в котором были два паспорта — самого Ершова и его жены.

В ноутбуке хранились файлы, связанные со съёмками нового сериала. Актёр призвал вернуть технику за вознаграждение. Кражей уже занимаются сотрудники правоохранительных органов.

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