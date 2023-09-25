Умерла актриса из сериала "Глухарь" Ангелина Ноздрина

Актриса театра и кино Ангелина Ноздрина скончалась на 66-ом году жизни, сообщил член Союза театральных деятелей России Александр Чупин. Женщина ушла из жизни спустя чуть больше года после смерти мужа.
"Пришла страшная новость — ушла Ангелина Ноздрина", — написал Чупин на своих страницах в Сети.
Что стало причиной смерти, он не сообщил. Известно, что Ноздрина 12 сентября отпраздновала 66-летие.
На счету известной российской актрисы роли в сериалах "Глухарь", "Меч" и "Держи меня крепче".
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