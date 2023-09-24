В Саратове у четырехлетнего мальчика во время посещения бани остановилось сердце

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Балаковском районе Саратовской области случился инцидент, связанный с потерей сознания четырехлетнего ребенка во время посещения бани. Об этом информирует глава регионального Министерства здравоохранения, Олег Костин, в своем Telegram-канале.

Фото: Wikipedia

Мальчик находился в бане вместе с взрослыми, когда внезапно почувствовал себя плохо и потерял сознание. Ситуация оказалась критической, и ребенка немедленно госпитализировали в местную больницу. На данный момент его состояние оценивается как тяжелое, и он находится в отделении реанимации под постоянным наблюдением детских реаниматологов. Медицинские специалисты из Саратова также оказывают консультативную помощь.

Подробные обстоятельства инцидента все еще устанавливаются, и пока неизвестно, были ли у мальчика какие-либо хронические заболевания, которые могли вызвать потерю сознания и проблемы с сердцем.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.