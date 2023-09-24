74-летняя пенсионерка из Домбаровки воткнула нож в спину своей знакомой

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Конфликт между двумя женщинами чуть не привел к серьезным последствиям. 74-летняя пенсионерка нанесла удар ножом по своей 45-летней знакомой в Домбаровском районе Оренбургской области. В ходе диалога женщины поссорились. Пожилая жительница даже заявила, что убьет ее.

Фото: openverse

Свои слова она подтвердила действием, взяв нож и атаковав женщину из Новотроицка, поразив ее в спину. Жертва смогла убежать и сразу же вызвала полицию, сообщает "Оренбуржье". Пенсионерку задержали и доставили в полицейский участок. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "угроза убийства", и теперь ей грозит до 2 лет лишения свободы, по информации, предоставленной региональным Управлением Министерства внутренних дел.

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