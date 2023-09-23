В Челябинской области убили ветерана СВО

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Челябинской области убили ветерана спецоперации на Украине. Как рассказала дочь погибшего Максима Никитина, он 15 сентября встретился с одноклассниками в кафе.

Фото: facebook.com

У одной из одноклассниц произошёл конфликт с местным бойцом ММА Рустамом Б.. Пьяный боец стал таскать женщину за волосы. Максим вступился. Третий мужчина пытался их разнять, пытаясь объяснить Рустаму, что конфликтовать не нужно.

Однако тот специально ударил Максима в горло, сломав гортань. Ветеран при падении ударился затылком о тротуарную плитку и потерял сознание.

Его увезли в больницу на скорой в город Карталы, где после проведения операции перевели в реанимацию. Он скончался там, не приходя в сознание 17 сентября.

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