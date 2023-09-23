Писатель и основатель благотворительного фонда "Добродетель" Юрий Косов умер после концерта Игоря Саруханова в Москве. Его обнаружили мёртвым в раздевалке. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По информации издания, 62-летний лайф-коуч вечером 22 сентября пошёл на квартирник с участием рок-певца в ресторан в отеле на Новинском бульваре. На полу без сознания его заметили другие зрители.
Приехавшие медики пытались реанимировать Косова, но безуспешно, они констатировали смерть.
У мужчины обнаружили травму головы. Писатель, предварительно, упал и ударился. Сейчас полицейские опрашивают сотрудников гостиницы.
Ранее подруга пропавшего в Петербурге режиссёра Александра Никанорова нашла его предсмертную записку в квартире.
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