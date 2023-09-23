В Новосибирске девушка требует с бара 500 тыс. руб. за отказ впустить её

0:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Одна из жительниц Новосибирска намерена потребовать компенсацию в размере 500 тысяч рублей с одного из баров за отказ в доступе внутрь заведения.

Фото: openverse.org

По информации, представленной на сайте суда, сотрудники бара в Новосибирске запретили вход девушке без объяснения причины три раза: 13 и 20 мая, а также 30 июня, сообщает Сиб.фм. Она утверждает, что соблюдала дресс-код и находилась в трезвом состоянии в момент отказа. По мнению девушки, отказ в её посещении бара был необоснованным, поэтому она обратилась в суд. Теперь она требует компенсацию в размере 500 тысяч рублей от данного заведения.

Это дело в настоящее время находится на рассмотрении в Дзержинском районном суде. Заседание назначено на 20 ноября.

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