Число заболевших сибирской язвой в Воронежской области выросло до 11 человек. Среди инфицированных есть один ребенок 2008 года рождения.
Эти случаи описаны как средней тяжести с положительным прогрессом, и ни у одного из пациентов не наблюдается лихорадки. По данным Министерства здравоохранения, все пациенты получают необходимую медицинскую помощь.
Богучарский районный суд Воронежской области поместил фермера и индивидуального предпринимателя из села Лебединка под домашний арест на два месяца. Ферма этого человека была идентифицирована как источник вспышки сибирской язвы, что привело к госпитализации девяти человек.
Суд уточнил, что домашний арест является мерой пресечения, принятой в отношении жителя Лебединки, который в настоящее время является фигурантом дела, связанного с нарушением ветеринарных правил, которое по неосторожности привело к распространению эпизоотии или иным тяжким последствиям, предусмотренным частью 1 статьи 249 Уголовного кодекса Российской Федерации. Российская Федерация.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Вашингтоне завершилась скандалом пресс-конференция с участием президентов Украины и США. На вопросы журналистов Зеленский и Байден отвечать наотрез отказались.