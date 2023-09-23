В Воронежской области 11 человек заразились сибирской язвой

1:14 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Число заболевших сибирской язвой в Воронежской области выросло до 11 человек. Среди инфицированных есть один ребенок 2008 года рождения.

Фото: openverse

Эти случаи описаны как средней тяжести с положительным прогрессом, и ни у одного из пациентов не наблюдается лихорадки. По данным Министерства здравоохранения, все пациенты получают необходимую медицинскую помощь.

Богучарский районный суд Воронежской области поместил фермера и индивидуального предпринимателя из села Лебединка под домашний арест на два месяца. Ферма этого человека была идентифицирована как источник вспышки сибирской язвы, что привело к госпитализации девяти человек.

Суд уточнил, что домашний арест является мерой пресечения, принятой в отношении жителя Лебединки, который в настоящее время является фигурантом дела, связанного с нарушением ветеринарных правил, которое по неосторожности привело к распространению эпизоотии или иным тяжким последствиям, предусмотренным частью 1 статьи 249 Уголовного кодекса Российской Федерации. Российская Федерация.

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Сибирской язвой начали заражаться в России. Первый случай зафиксировали в Воронежской области