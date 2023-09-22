RT выяснил, кто был вторым погибшим из-за предателя Кузьминова военным

1:22 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Вторым российским военным, погибшим из-за угнавшего вертолёт Ми-8 на Украину лётчика-предателя Максима Кузьминова, был 28-летний бортовой механик Никита Кирьянов. Об этом пишет RT.

Фото: Соцсети

Кузьминов перегнал вертолёт с двумя сослуживцами на борту. О его планах члены экипажа ничего не знали.

Родом Никита из Алтайского края. Он мечтал летать с юности, а в старших классах поступил в местную школу-интернат с первоначальной лётной подготовкой, сообщает издание.

В 2013 году молодой человек хотел попасть в Сызранское высшее военное авиационное училище, однако не прошёл медкомиссию. Позднее он поступил в военно-воздушную академию в Воронеже, а после выпуска решил проблему со здоровьем и стал бортовым техником.

Никита летал с Кузьминовым всего несколько раз, поскольку прикомандирован к экипажу Ми-8 был временно, рассказал друг погибшего.

По его мнению, оружия с собой у военных не было, так как предатель, будучи командиром, мог приказать его не брать.

У погибшего лётчика остались родители и супруга. Его тело уже передано в Россию.

Ранее сообщалось, что побег Кузьминова на Украину могла организовать его мать.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.