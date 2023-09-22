Вторым российским военным, погибшим из-за угнавшего вертолёт Ми-8 на Украину лётчика-предателя Максима Кузьминова, был 28-летний бортовой механик Никита Кирьянов. Об этом пишет RT.
Кузьминов перегнал вертолёт с двумя сослуживцами на борту. О его планах члены экипажа ничего не знали.
Родом Никита из Алтайского края. Он мечтал летать с юности, а в старших классах поступил в местную школу-интернат с первоначальной лётной подготовкой, сообщает издание.
В 2013 году молодой человек хотел попасть в Сызранское высшее военное авиационное училище, однако не прошёл медкомиссию. Позднее он поступил в военно-воздушную академию в Воронеже, а после выпуска решил проблему со здоровьем и стал бортовым техником.
Никита летал с Кузьминовым всего несколько раз, поскольку прикомандирован к экипажу Ми-8 был временно, рассказал друг погибшего.
По его мнению, оружия с собой у военных не было, так как предатель, будучи командиром, мог приказать его не брать.
У погибшего лётчика остались родители и супруга. Его тело уже передано в Россию.
Ранее сообщалось, что побег Кузьминова на Украину могла организовать его мать.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Вашингтоне завершилась скандалом пресс-конференция с участием президентов Украины и США. На вопросы журналистов Зеленский и Байден отвечать наотрез отказались.