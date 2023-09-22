Дандыкин рассказал, где находилось командование Черноморским флотом в момент удара по штабу

1:08 Your browser does not support the audio element. Происшествия

О том, где находилось командование Черноморским флотом РФ в момент удара ВСУ по штабу в Севастополе, рассказал военный эксперт капитана 1 ранга Василий Дандыкин в беседе с "МК".

Фото: "Storm Shadow p1220865" by Copyright © 2007 David Monniaux is licensed under CC BY-SA 3.0.

По его мнению, украинские боевики ударили по историческому зданию в Севастополе, скорее всего, британскими ракетами с самолёта, а данные предоставила американская разведка.

Но в здании штаба находятся сейчас в основном некоторые дежурные службы, а непосредственное командование флота находится в таком месте, которое не то что английская ракета, но даже ядерный боезаряд не пробьёт, добавил собеседник издания.

Он объяснил, что управление Черноморским флотом после удара потеряно не было.

"Управление флотом перешло куда надо. Причём ещё в прошлом году, когда на день флота в августе прилетел дрон. Помните? То есть я могу твердо сказать: управление флотом не нарушено", — заключил эксперт.

Ранее генерал-лейтенант Виктор Соболев предположил, что в штабе могло и не быть военных в момент удара.

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