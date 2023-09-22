ВСУ смогли нанести удар по историческому зданию Черноморского флота России в Севастополе, так как низколетящие беспилотники или крылатые ракеты не всегда замечают радиолокационные станции. Такое мнение высказал депутат Госдумы генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с NEWS.ru.
Парламентарий отметил также, что у РФ одна из лучших ПВО, и призвал её модернизировать.
По словам политика, российская ПВО лучше американской, однако у неё может быть два недостатка.
"Она может не видеть низколетящие БПЛА или крылатые ракеты. РЛС противник сразу видит и может спланировать движения БПЛА, чтобы он не попадал под радиолокатор и по высоте, и по направлению, а может нанести удар противорадиолокационной ракетой. Эти два недостатка нужно ликвидировать, — пояснил Соболев.
Засечь низколетящие БПЛА или крылатые ракеты мешает отражённый от морских волн, рельефа местности, строений или деревьев фон, заключил он.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Вашингтоне завершилась скандалом пресс-конференция с участием президентов Украины и США. На вопросы журналистов Зеленский и Байден отвечать наотрез отказались.