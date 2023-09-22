Генерал Соболев объяснил, как ВСУ смогли нанести удар по штабу ЧФ в Севастополе

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ВСУ смогли нанести удар по историческому зданию Черноморского флота России в Севастополе, так как низколетящие беспилотники или крылатые ракеты не всегда замечают радиолокационные станции. Такое мнение высказал депутат Госдумы генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с NEWS.ru.

Фото: "Soviet S-200 'Vega' missile - Warner Robins museum" by Support your local Air Museum! (HawkeyeUK) is licensed under CC BY-SA 2.0.

Парламентарий отметил также, что у РФ одна из лучших ПВО, и призвал её модернизировать.

По словам политика, российская ПВО лучше американской, однако у неё может быть два недостатка.

"Она может не видеть низколетящие БПЛА или крылатые ракеты. РЛС противник сразу видит и может спланировать движения БПЛА, чтобы он не попадал под радиолокатор и по высоте, и по направлению, а может нанести удар противорадиолокационной ракетой. Эти два недостатка нужно ликвидировать, — пояснил Соболев.

Засечь низколетящие БПЛА или крылатые ракеты мешает отражённый от морских волн, рельефа местности, строений или деревьев фон, заключил он.

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