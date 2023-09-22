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Генерал Соболев: в здании штаба ЧФ России могло не быть военных в момент удара

0:42
Происшествия

В историческом здании штаба Черноморского флота России в Севастополе в момент удара ВСУ могло никого не быть. Такое мнение высказал депутат Госдумы генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с NEWS.ru.

Генерал Соболев: в здании штаба ЧФ России могло не быть военных в момент удара
Фото: "Storm Shadow p1220865" by Copyright © 2007 David Monniaux is licensed under CC BY-SA 3.0.

Политик предположил, что давно приняты соответствующие меры, чтобы там не находились люди.

"Надеюсь, что нам хватит здравого смысла, разве не достаточно урока крейсера "Москва"?, — отметил Соболев.

Также парламентарий призвал начать наступление после атаки ВСУ по Севастополю.

Ранее в Минобороны Рф сообщили, что при ракетном ударе по зданию штаба ЧФ России погиб один военнослужащий.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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