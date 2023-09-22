В историческом здании штаба Черноморского флота России в Севастополе в момент удара ВСУ могло никого не быть. Такое мнение высказал депутат Госдумы генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с NEWS.ru.
Политик предположил, что давно приняты соответствующие меры, чтобы там не находились люди.
"Надеюсь, что нам хватит здравого смысла, разве не достаточно урока крейсера "Москва"?, — отметил Соболев.
Также парламентарий призвал начать наступление после атаки ВСУ по Севастополю.
Ранее в Минобороны Рф сообщили, что при ракетном ударе по зданию штаба ЧФ России погиб один военнослужащий.
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