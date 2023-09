Возможно, штаб Черноморского флота Военно-морских сил России в Севастополе был атакован малозаметной крылатой ракетой большой дальности "воздух-земля" Storm Shadow. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Фото: "Storm Shadow p1220865" by Copyright © 2007 David Monniaux is licensed under CC BY-SA 3.0.