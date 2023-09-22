Mash: удар по штабу ЧФ ВМФ России в Севастополе мог быть нанесён ракетой Storm Shadow

Возможно, штаб Черноморского флота Военно-морских сил России в Севастополе был атакован малозаметной крылатой ракетой большой дальности "воздух-земля" Storm Shadow. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Фото: "Storm Shadow p1220865" by Copyright © 2007 David Monniaux is licensed under CC BY-SA 3.0.

Ситуация в Севастополе остаётся напряжённой, и продолжают поступать сигналы об опасности. Людей, находящихся в непосредственной близости от штаба, просят пройти в специально оборудованные укрытия.

Storm Shadow/SCALP-EG — это англо-французская крылатая ракета воздушного базирования. Она разработана совместно компаниями Matra и British Aerospace, а в настоящее время производится фирмой MBDA.

Storm Shadow — это британское наименование этой ракеты, а французский вариант обозначается аббревиатурой SCALP-EG, что расшифровывается как "многоцелевая высокоточная крылатая ракета большой дальности с автономным наведением".

Это оружие базируется на французской крылатой противоракете Apache, но отличается тем, что вместо кассетных боеприпасов Storm Shadow оснащена боеголовкой.

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