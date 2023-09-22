Губернатор Севастополя Развожаев предупредил, что ВСУ могут нанести повторный удар по городу

1:04 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил, что по городу может быть нанесён повторный ракетный удар.

Фото: Телеграм-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

В связи с возможностью новой атаки по Севастополю Развожаев призвал жителей города не выезжать в центр и не покидать здания.

Особенно бдительными губернатор попросил быть тех, кто находится возле штаба флота — этим гражданам необходимо спрятаться в укрытиях, если раздастся звук сирены.

"На месте работают сотрудники МЧС России. В готовность приведена аэромобильная группировка. Введена резервная техника. Огнеборцы принимают все меры для скорейшей ликвидации возгорания. Продолжается наращивание сил и средств", — сообщил Развожаев в своём Telegram-канале.

Ранее градоначальник уже проинформировал о ракетном ударе, нанесённом украинской стороной по штабу Черноморского флота.

Также Развожает попросил горожан не выкладывать в соцсети фото и видео с места происшествия.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.