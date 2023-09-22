В Москве на северо-западе обнаружили в чулане квартиры мумифицированный труп, который находился там полгода. Об этом сообщает "МК".
По данным издания, сотрудники жилищной организации нашли в одном из домов по Химкинскому бульвару тело 80-летнего жителя столицы.
Работники проводили инвентаризацию жилья, чтобы заселить в муниципальную квартиру нового сотрудника. И в самодельном встроенном шкафу обнаружили в положении сидя истлевший труп пенсионера. Предположительно, он умер полгода назад. По данному факту ведётся расследование.
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