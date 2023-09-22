Отдыхающим на калифорнийском побережье американцам удалось заснять удивительное явление: взрыв туши мёртвого горбатого кита.
Авторы ролика хотели ближе рассмотреть погибшее животное, но когда туристы на лодке подплыли к трупу, он неожиданно взорвался, окрасив окружающую воду в красный цвет, после чего затонул.
"Когда животное умирает, бактерии внутри туши в процессе разложения производят метан. Если газ не находит выход из тела, он постепенно накапливается, пока ему не остаётся другого выбора, кроме как взорваться", — цитирует пояснения экспертов Daily Mail.
Специалисты добавили, что о скором взрыве трупа животного можно было понять заранее по сильно раздутому животу мёртвого кита.
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