Daily Mail: у берегов США взорвался мёртвый кит

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Отдыхающим на калифорнийском побережье американцам удалось заснять удивительное явление: взрыв туши мёртвого горбатого кита.

Фото: Openverse

Авторы ролика хотели ближе рассмотреть погибшее животное, но когда туристы на лодке подплыли к трупу, он неожиданно взорвался, окрасив окружающую воду в красный цвет, после чего затонул.

"Когда животное умирает, бактерии внутри туши в процессе разложения производят метан. Если газ не находит выход из тела, он постепенно накапливается, пока ему не остаётся другого выбора, кроме как взорваться", — цитирует пояснения экспертов Daily Mail.

Специалисты добавили, что о скором взрыве трупа животного можно было понять заранее по сильно раздутому животу мёртвого кита.

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